Правительство предлагает ужесточить требования к неконкурентным закупкам в госзаказе

Правительство планирует ужесточить требования по импортозамещению в госзаказе на закупки у единственного поставщика — закупить иностранную продукцию в случае поправок можно будет только при отсутствии отечественного аналога, пишет «Коммерсант».
Правительство планирует ужесточить требования по импортозамещению в госзаказе на закупки у единственного поставщика — закупить иностранную продукцию в случае поправок можно будет только при отсутствии отечественного аналога, пишет «Коммерсант».
Свежие комментарии