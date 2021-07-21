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Правительство предлагает ужесточить требования к неконкурентным закупкам в госзаказе

Правительство планирует ужесточить требования по импортозамещению в госзаказе на закупки у единственного поставщика — закупить иностранную продукцию в случае поправок можно будет только при отсутствии отечественного аналога, пишет «Коммерсант».

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