Стоимость десятка яиц впервые за полтора года опустилась ниже 100 рублей

Средняя розничная цена на яйца составила 98,3 рубля за десяток. Это первый раз за полтора года, когда цена опустилась ниже 100 рублейСредняя стоимость десятка куриных яиц в российской рознице впервые за полтора года опустилась ниже 100 рублей, сообщили ТАСС в ассоциации «Руспродсоюз».