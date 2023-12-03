Как гендерный стереотип влияет на отношения: клише в поведении мужчин и женщин

Почему общество ожидает от мужчин и женщин определённого поведения и что с этим не так? Во всём мире женщины сталкиваются со сложностями при трудоустройстве и вынуждены разрываться между работой и семьёй.
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