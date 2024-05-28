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Путин: РФ придает большое значение союзническому взаимодействию с Азербайджаном

Путин: РФ придает большое значение союзническому взаимодействию с Азербайджаном

ИЗВЕСТИЯ / Павел Бедняков Москва придает больше значение отношения союзнического взаимодействия с Баку, заявил президент Российской Федерации Владимир Путин в поздравлении главе Азербайджана Ильхаму Алиеву с Днем независимости страны.

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Комментарии
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Ю
Юрий Зубрин
Азербайджан оказался более вменяемым и предсказуемым чем Пашинян.пашинян это зеленский армянского разлива.
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12 час.

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