Прокуратура Центрального района Петербурга взяла на контроль расследование аварии на площади Восстания

Всем пострадавшим в результате инцидента оказывается медицинская помощь В пресс-службе прокуратуры Центрального района Санкт-Петербурга рассказали, что взяли на контроль расследование обстоятельств ДТП на площади Восстания, в результате которого пострадало 10 человек.