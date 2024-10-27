Прокуратура Центрального района Петербурга взяла на контроль расследование аварии на площади Восстания

Всем пострадавшим в результате инцидента оказывается медицинская помощь В пресс-службе прокуратуры Центрального района Санкт-Петербурга рассказали, что взяли на контроль расследование обстоятельств ДТП на площади Восстания, в результате которого пострадало 10 человек.
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