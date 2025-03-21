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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мэджик Джонсон: «Джордан сказал мне: «Не понимаю, почему эти парни отдыхают»

«Обожаю НБА. Но потом я включаю матч, а звезды не играют из-за распределения нагрузки. Это вредит игре.

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