На Урале педофил подбил детей обвинить мать в насилии

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании уголовного дела и о ходе проверки по факту противоправных действий в отношении несовершеннолетних в Челябинской области.
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