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Жоау Феликс: «Цель «Барселоны» – все трофеи. ЛЧ – тоже, конечно. Команда хочет побеждать»

Жоау Феликс: «Цель «Барселоны» – все трофеи. ЛЧ – тоже, конечно. Команда хочет побеждать»

«Я чувствую себя хорошо и уверенно. С точки зрения физики все тоже нормально, хоть у меня в последнее время у меня было не так много игровых минут.

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