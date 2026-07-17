Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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«Блудные дети» России: Они думали, что на Западе их примут с объятиями, а оказались у разбитого корыта

«Блудные дети» России: Они думали, что на Западе их примут с объятиями, а оказались у разбитого корыта

Сбежавшие из страны артисты просятся назад. Понять, простить? Людмила Николаева На фото: актриса Чулпан Хаматова (Фото: Михаил Терещенко/ТАСС) Материал комментируют: Вячеслав Тетёкин Елена Драпеко Всё больше артистов, уехавших из России с началом СВО, высказывают желание вернуться.

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