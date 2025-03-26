Бастрыкин взял на контроль ситуацию с бродячими собаками у школы в Новомосковске

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Тульской области Владимиру Усову проверить, почему не приняты меры к отлову безнадзорных собак, которые оккупировали территорию у школы в Новомосковске.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии