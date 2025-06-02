Быстрая и ранняя смерть американского актера: умер Девин Харджес, снявшийся в «Сорвиголова» и «Готэм» Ольга БезродняяВ США на 42-м году жизни ушел из жизни актер Девин Харджес, известный по ролям в культовых сериалах «Сорвиголова» и «Готэм».