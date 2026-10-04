Дизайн и дом
Дизайн и дом
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Дизайн и дом

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Что делать, если уплотнитель пластикового окна вылезает из паза: личный разбор причин и ремонта

Что делать, если уплотнитель пластикового окна вылезает из паза: личный разбор причин и ремонта

Проблема, о которой пойдёт речь, знакома многим жителям Петербурга и области: закрываешь створку, а из угла рамы предательски торчит резиновый жгутик.

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