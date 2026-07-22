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Орловские новости

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Следователь из Орла раскрыл интернет-преступление порнографического характера

Следователь из Орла раскрыл интернет-преступление порнографического характера

В орловском СК продолжают знакомить земляков со своими следователями. На этот раз они рассказали историю Никиты Силаева, который в школе увлекался историей Великой Отечественной войны, но сейчас уже имеет и свои интересные истории.

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