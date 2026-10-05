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Царьград

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СК России возбудил дело после гибели двух человек в Коми

СК России возбудил дело после гибели двух человек в Коми

В посёлке Нижний Одес, Коми, после утечки газа произошёл взрыв и пожар, унесший жизни мужчины и женщины.

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