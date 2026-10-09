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Регионы России

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RedMagic представила систему водяного охлаждения с RGB-подсветкой для RedMagic 12 Pro

RedMagic представила систему водяного охлаждения с RGB-подсветкой для RedMagic 12 Pro

Производитель переработал конструкцию системы: площадь теплоотвода увеличена, а каналы циркуляции жидкости расширены и теперь образуют два кольцевых контура, охватывающих ключевые источники тепла внутри корпуса.

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