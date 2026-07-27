Нас не сломать трудностями — мы становимся только крепче. За каждой сложностью стоит наша сплочённость и несгибаемый характер Крым — это мы! 💪 тест тест.
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Нас не сломать трудностями — мы становимся только крепче. За каждой сложностью стоит наша сплочённость и несгибаемый характер Крым — это мы! 💪 тест тест.