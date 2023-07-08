Артиллерия ВС РФ уничтожила две БМП и минометный расчет ВСУ

Начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов 8 июля сообщил, что артиллерия на южнодонецком направлении уничтожила автомобильную технику с боевиками Вооруженных сил Украины (ВСУ), минометный расчет и две боевые машины пехоты (БМП).