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Мировое обозрение

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Поддубный рассказал о схватке российских дронов с «нечистью» ВСУ

Поддубный рассказал о схватке российских дронов с «нечистью» ВСУ

Главное в тезисах: Манёвр против массы: лёгкие российские FPV-перехватчики уничтожают тяжёлые украинские беспилотники Vampire и «Баба-яга» прямо в воздухе, не давая им дойти до целей.

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