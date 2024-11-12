Ицыка Цыпера могут привлечь к ответственности за пропаганду наркотиков

Никулинский суд Москвы вернул полицейским протокол об административном правонарушении в отношении казахстанского исполнителя Ицыка Цыпера, известного под настоящим именем Игорь Цыба, за пропаганду наркотиков в песне "Дымок".
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