Русско-польская война 1654–1667: причины, этапы и итоги

Русско-польская война 1654–1667 годов является важной вехой в истории нашей страны. Ведь именно в этом противостоянии России удалось прервать череду болезненных военных поражений, а также не только вернуть себе земли, утраченные во времена Великой Смуты, но и присоединить новые.