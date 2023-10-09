Русско-польская война 1654–1667: причины, этапы и итоги

Русско-польская война 1654–1667 годов является важной вехой в истории нашей страны. Ведь именно в этом противостоянии России удалось прервать череду болезненных военных поражений, а также не только вернуть себе земли, утраченные во времена Великой Смуты, но и присоединить новые.
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