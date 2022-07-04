Посол Сирии в России Хаддад: Запад во главе с США вместе с Турцией переправляет на Украину боевиков ИГ

Запад во главе с Соединенными Штатами совместно с Турцией переправляет на украинскую территорию боевиков ИГ (террористическая организация, запрещенная в России).
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