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Посол Сирии в России Хаддад: Запад во главе с США вместе с Турцией переправляет на Украину боевиков ИГ

Посол Сирии в России Хаддад: Запад во главе с США вместе с Турцией переправляет на Украину боевиков ИГ

Запад во главе с Соединенными Штатами совместно с Турцией переправляет на украинскую территорию боевиков ИГ (террористическая организация, запрещенная в России).

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