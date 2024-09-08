Кухонная ставка и многоликая инфляция

Насколько война питает экономический рост, почему ключевую ставку начали обсуждать даже на кухнях и грозит ли России минус по ВВП Директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Александр Шировчитайте на monocle.
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