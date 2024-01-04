Российские ученые нашли новый способ терапии онкологических заболеваний

Российские ученые из Института химической биологии и фундаментальной медицины смогли модифицировать фрагменты ДНК, олигонуклеотиды, ограничивающие возможность раковой клетки восстанавливаться после разрывов, сообщает ТАСС со ссылкой на заведующую лабораторией биомедицинской химии института Елену Дмитриенко.
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