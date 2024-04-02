В центральный аппарат будет доложено о ситуации, связанной с нарушением прав граждан в Самарской области

В социальных сетях жители Самары просят принять меры по пресечению противоправных действий мигрантов, проживающих на территории региона и совершающих различные преступления против личности и в отношении детей.
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