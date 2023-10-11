НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Пронедра

105 подписчиков

Боевики бегут с позиций в Авдеевке, а Россия развивает «незаметное» оружие для улучшения своих позиций: Обновленная карта военной операции на Украине 11 октября 2023 года

Боевики бегут с позиций в Авдеевке, а Россия развивает «незаметное» оружие для улучшения своих позиций: Обновленная карта военной операции на Украине 11 октября 2023 года

Боевики бегут с позиций в Авдеевке, а Россия развивает «незаметное» оружие для улучшения своих позиций: Обновленная карта военной операции на Украине 11 октября 2023 года Юлия СоколоваСегодня стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) покинули ключевые позиции под Авдеевкой, что в Донецкой Народной Республике.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх