Боевики бегут с позиций в Авдеевке, а Россия развивает «незаметное» оружие для улучшения своих позиций: Обновленная карта военной операции на Украине 11 октября 2023 года Юлия СоколоваСегодня стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) покинули ключевые позиции под Авдеевкой, что в Донецкой Народной Республике.