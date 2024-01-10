В подмосковном Обухово загорелся цех по производству полимерной продукции

В населенном пункте Обухово в Подмосковье в ночь на 11 января произошел пожар. Как передает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу МЧС России, там загорелась крыша цеха по производству полимерной продукции.
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