Годовой прирост выпуска банковских карт в России достиг рекордных 18%

Российские банки в течение 2022 года выпустили около 389,6 млн карт для физических лиц. Прирост составил 18%, что является рекордным показателем с 2014 года, когда регулятор начал считать данные в новом формате, следует из статистики Центробанка, которую приводит РБК.
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