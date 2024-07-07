Hyundai Ioniq 5 N сразился в гонке с премиальными кроссоверами и внедорожником

Авторы канала CarExpert устроили очередную гонку по прямой, в которой свели электрокар Hyundai Ioniq 5 N, который дебютировал на Фестивале скорости в Гудвуде в 2023 году и стал самым мощным серийным автомобилем Hyundai, с абсолютно не конкурирующими с ним на рынке моделями.