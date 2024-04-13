Трансляция матча ФК «Краснодар» – ФК «Зенит» 13 апреля: где смотреть онлайн, кто пропустит игру

Находящийся на втором месте в чемпионате России футбольный клуб «Краснодар» Мурада Мусаева сыграет дома с лидирующим «Зенитом» под руководством Сергея Семака и постарается выйти на первое место в эту субботу, 13 апреля.
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