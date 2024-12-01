Российские парашютисты впервые в мире десантировались с 10 км

Специалисты Государственного летно-испытательного центра им. В. П. Чкалова (ГЛИЦ) Минобороны России установили абсолютный рекорд дальности полета, десантировавшись на парашютах «Дальнолет» с высоты 10 км и преодолев 80 км.
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