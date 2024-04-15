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Собянин: 18 апреля в Москве начинаются Дни исторического и культурного наследия

Собянин: 18 апреля в Москве начинаются Дни исторического и культурного наследия

Запланированы 600 мероприятий В понедельник, 15 апреля, из сообщения, которое мэр Москвы Сергей Собянин опубликовал в своем Telegram-канале, стало известно, что в столице с 18 апреля по 31 мая организуют дни исторического и культурного наследия.

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