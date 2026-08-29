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Царьград

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"Брат, я тебе этого никогда не прощу": Видео с камеры всколыхнуло Екатеринбург. Кто держит угрожает русским женщинам и их детям?

"Брат, я тебе этого никогда не прощу": Видео с камеры всколыхнуло Екатеринбург. Кто держит угрожает русским женщинам и их детям?

Екатеринбург снова в центре внимания в связи с национальным вопросом. Соцсети облетело видео, в котором мужчина у входа в дом с остервенением избивает женщину.

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