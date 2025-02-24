Русская весна
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Русская весна

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На Западе назвали сроки капитуляции ВСУ

На Западе назвали сроки капитуляции ВСУ

Украинские боевики, которые сейчас находятся в ужасном состоянии по всей линии фронта, будут все больше отказываться от участия в боевых действиях и перестанут сопротивляться, когда поймут, что начались переговоры между Россией и США.

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