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Через Ормузский пролив доставили рекордный с начала конфликта объем нефти

Через Ормузский пролив доставили рекордный с начала конфликта объем нефти

Rafiq Maqbool/AP/TASS Объем нефти, прошедшей в понедельник, 31 августа, через Ормузский пролив, стал максимальным с конца февраля.

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