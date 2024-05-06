«Найдут и уничтожат». В США сообщили, что произойдет на западе Украины

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Российские военные нанесут удары по складам с оружием и заводам по его производству на западных территориях Украины, заявил бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works.
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