WSJ узнала об обсуждении фон дер Ляйен и Мерца возможной блокировки СП-2

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен и канцлер ФРГ Фридрих Мерц обсудили возможную блокировку газопровода «Северный поток – 2» (СП-2) в качестве попытки оказать давление на РФ в случае, если Москва откажется от 30-дневного перемирия с Украиной.
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