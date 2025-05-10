WSJ узнала об обсуждении фон дер Ляйен и Мерца возможной блокировки СП-2

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен и канцлер ФРГ Фридрих Мерц обсудили возможную блокировку газопровода «Северный поток – 2» (СП-2) в качестве попытки оказать давление на РФ в случае, если Москва откажется от 30-дневного перемирия с Украиной.