Автомобиль загорелся в Петрозаводске

Пожарные тушили вспыхнувший транспорт в карельской столице В понедельник в 11 часов 32 минуты на пульт пожарно-спасательной службы Петрозаводска поступило сообщение о том, что возле гаражных боксов в проезде Гаражном горит легковой автомобиль.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии