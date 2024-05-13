В Мариуполе в День Победы сбили три дрона ВСУ с поражающими элементами

Российские силы в День Победы в Мариуполе сбили три беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые были начинены взрывными устройствами с поражающими элементами и двигались в места массового скопления людей.
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