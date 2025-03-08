В Петербурге временно изменили правила использования электросамокатов

Они будут доступны для аренды только при сухой и теплой погоде Кикшеринговые компании, по согласованию с Комитетом по транспорту Санкт-Петербурга, и по просьбе горожан, с сегодняшнего дня запустили в работу средства индивидуальной мобильности.