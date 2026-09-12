Watch: 9/11 Widow Goes Off Script, Blasts Saudi Arabia For Complicity During Ground Zero Ceremony We have for many years carefully followed and documented what has emerged in the over two decades since the 9/11 attacks concerning Saudi state complicity.
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