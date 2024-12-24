Пьяный мужчина едва не спалил себя и соседей в Карелии

В поселке Калевала жильцы одного из домов предотвратили большую беду В понедельник в 21 час 50 минут на пульт Единой службы спасения-01 поселка Калевала поступило сообщение о пожаре в квартире двухэтажного восьмиквартирного деревянного жилого дома на улице Стрельникова.