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Папу Гомес о поражении Аргентины: «Не тот результат, которого мы хотели, но я верю в нас до конца»

Папу Гомес отреагировал на поражение от Саудовской Аравии (2:1) на ЧМ-2022. «Я верю в нас до конца. Это был не тот результат, которого мы хотели, но я не сомневаюсь, что это сделает нас сильнее.

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