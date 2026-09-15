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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Бойкова рассказала, что они с Козловским перед сезоном учили выброс тройной аксель: «Я разучилась делать все остальные тройные выбросы»

Александра Бойкова , выступающая в парном катании с Дмитрием Козловским, рассказала, что в межсезонье они учили выброс тройной аксель.

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