Саммит ЕС объявил о фактической остановке процесса приема Грузии

Евросоюз обвинил страну в нарушении европейских ценностей. БРЮССЕЛЬ, 17 октября. /ТАСС/. Саммит ЕС заявил о фактическом блокировании процесса приема Грузии в сообщество, обвинив страну в нарушении европейских ценностей.
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