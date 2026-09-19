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Замула о 3:2 с «Торпедо»: «Побеждать всегда приятно. Чувствуется уверенность и в себе, и в команде. Главное – впитывать энергию и заряжаться на каждый матч»

Защитник ЦСКА Егор Замула высказался после матча против «Торпедо» (3:2). – Побеждать всегда приятно. Чувствуется уверенность и в себе, и в команде.

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