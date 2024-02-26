Роналду грозит наказание за неприличный жест во время игры

Болельщики спровоцировали игрока, выкрикивая имя Месси.фото: alnassr.sa--> Федерация футбола Саудовской Аравии (SAFF) проводит проверку инцидента с участием форварда Криштиану Роналду, показавшего фанатам неприличный жест.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии