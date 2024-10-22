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Москвича Соседко обвинили в госизмене и попытке вступить в терророрганизации

Москвича Соседко обвинили в госизмене и попытке вступить в терророрганизации

В Москве отправили под домашний арест 18-летнего россиянина Владислава Соседко в рамках расследования уголовного дела о покушении на государственную измену, а также попытке вступить в запрещенные в России террористические организации "Русский Добровольческий Корпус" и легион "Свобода России".

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