«Единая Россия» набирает 57,83% голосов и получает 355 мест в Госдуме

Партия «Единая Россия», по предварительным данным, набирает 57,83% голосов и получает 355 мест в Госдуме.
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