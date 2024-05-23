Алия Фәйзрахманова: Әни минем тормышымда зур роль уйнады: ул минем күңелем продюсеры иде. Ул барында терәгем бар иде, аны югалткач, мәгънәсезлек башланды.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Алия Фәйзрахманова: Әни минем тормышымда зур роль уйнады: ул минем күңелем продюсеры иде. Ул барында терәгем бар иде, аны югалткач, мәгънәсезлек башланды.