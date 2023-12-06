Дополнительный доход. Получение пенсии в банках становится более выгодным

На сегодняшний день вклады остаются наиболее популярным способом сбережения средств у россиян. Это простой и понятный инструмент, который имеет гарантированную доходность и защищен системой страхования вкладов.
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